مصدر حكومي لـ"لبنان 24": جلسات مناقشة الموازنة تستكمل الاسبوع المقبل

نفى مصدر حكومي مطلع في إتصال مع "لبنان 24" الشائعات التي تروج حول إقرار مشروع الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء يوم غد، مؤكدا ان مناقشة المشروع ستستكمل في جلسات متتابعة ومتلاحقة الأسبوع المقبل، مشيرا الى أن وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي كان واضحا في تصريحه بعد جلسة اليوم.