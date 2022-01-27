سرقة 4 مخارج محطات كهرباء في الرميلة وخط توتر متوسط يغذي دلهون وكترمايا

تعرضت أربع محطات عامة للكهرباء في بلدة الرميلة الساحلية في اقليم الخروب، وفي ليلة واحدة، لسرقة جميع مخارجها، وهي محطات: أبو عيد، الزيدانية واحد، عبدو والقصر البلدي. وتم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان بالسرقات وباشرت القوى الأمنية التحقيقات، فيما كثفت شرطة البلدية الدوريات والمراقبة.كما تعرض، مخرج إقليم، خط 2 توتر متوسط، للسرقة وهو يغذي بلدة دلهون وقسما من بلدة كترمايا بالتيار الكهربائي.