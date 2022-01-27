لبنان

سرقة 4 مخارج محطات كهرباء في الرميلة وخط توتر متوسط يغذي دلهون وكترمايا

Lebanon 24
27-01-2022 | 08:03
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تعرضت أربع محطات عامة للكهرباء في بلدة الرميلة الساحلية في اقليم الخروب، وفي ليلة واحدة، لسرقة جميع مخارجها، وهي محطات: أبو عيد، الزيدانية واحد، عبدو والقصر البلدي. وتم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان بالسرقات وباشرت القوى الأمنية التحقيقات، فيما كثفت شرطة البلدية الدوريات والمراقبة.
 
كما تعرض، مخرج إقليم، خط 2 توتر متوسط، للسرقة وهو يغذي بلدة دلهون وقسما من بلدة كترمايا بالتيار الكهربائي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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