تعميم لوزير التربية الى جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي... ما مضمونه؟

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي التعميم رقم 4 / م / 2022 الموجه إلى جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي حول الإيداع الإلكتروني، وبصورة فورية، لدى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي - أمانة سر المصادقات الجامعية، جدولا ونسخا عن كل شهادة وإفادة تصدر عن أي من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي. وجاء في التعميم :"لما كان البند الثاني للمادة الأولى من المرسوم رقم 3356 تاريخ 23/02/2010 المتعلق بإحداث أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، يولي هذه الأمانة مهمة أن تحفظ ضمن نظام معلومات ممكنن نسخا عن الشهادات والإفادات التي تعرض عليها لتقترن بالمصادقة.ولما كان يقتضي على ضوء الفقرة السابقة قيام كل من المؤسسات المشار إليها أعلاه بالإيداع الإلكتروني الفوري لدى الوحدة الإدارية آنفة الذكر (أمانة سر المصادقات) لنسخة رقمية عن أية إفادة أو شهادة أو نسخة مصدقة تصدر عنها بناء على طلب يوجهه إليها أي من طلابها أو أية جهة أخرى.ولما كان حسن سير العمل يستدعي الإيداع الفوري المذكور في الفقرة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني الآتي : Attestation@mehe.gov.lb.لذلك، ندعو المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كافة إلى القيام بما سبق بيانه أعلاه، من خلال إيداع أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي عنوان البريد الإلكتروني الذي ستعتمده المؤسسة لإيداع أمانة السر الآنفة الذكر عبر البريد الإلكتروني المذكور أعلاه الآتي :جدولا يوميا بالإفادات والشهادات أو النسخ المصدقة التي تصدرها وفق النموذج المرفق ربطا بصيغة Excel نسخاً إلكترونية عن كل من الشهادات والإفادات والنسخ المصدقة الواردة في الجدول المنوه عنه.كما ندعوها إلى أن تأخذ علما بأن أية إفادة أو شهادة أو نسخة مصدقة صادرة عن أي منها لتعرض على مصادقة الأمانة آنفة الذكر، لن تقترن بهذه المصادقة إلا إذا تبين أنها كانت قد أودعت بواسطة البريد الإلكتروني بصورة فورية بالتزامن مع إصدارها من قبل المؤسسة الصادرة عنها وأنها مطابقة في مندرجاتها كافة للنسخة المودعة".