لبنان

متعاقدو التعليم الأساسي: لا عودة الى المدارس

Lebanon 24
27-01-2022 | 08:29
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صدر عن لجنة متعاقدي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، البيان التالي:
بعد صدور بيان من قبل وزير التربية يهدد ويعنف لفظيا الاساتذة بمختلف تسمياتهم  ويدعوهم للعودة الى استئناف التدريس.
نسأل معالي وزير التربية لماذا لا تقوم بمساءلة ومحاسبة من يقوم بتأخير تحويل الحوافز المالية الى أصحابها، ومساءلة الموظفين الذين يرتكبون الأخطاء والتحويل العشوائي لحسابات الاساتذة المتعاقدين.
كما وندعوا وزير التربية الى الايفاء في وعوده  لا سيما المساعده الاجتماعية ، والعقد الكامل، وبدل النقل اذ لا قدرة للمتعاقد بالعودة الى المدارس في ظل حرمانه من حقوقه الطبيعية، كما وندعوا معاليه  بدل التهديد والتلويح بالاجراءات التأديبية ان تقوم وزارته بتحسين اوضاع المتعاقدين ودفع مستحقات ثلاث اشهر نفذ خلالها الاساتذة واجباتهم وعملهم.
وعليه نجدد قرارنا لا عودة في ظل عدم تحقيق مطالبنا ، اذا لا قدر لنا على تحمل مصاريف النقل وارتفاع اسعار البنزين، والغلاء المعيشي ولا يوجد ادنى انواع الرقابة على تفلت سعر صرف الدولار واسعار المواد الغذائية وصيانة سيارات الاساتذة.
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