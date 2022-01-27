"الريجي" تبدأ في 10 شباط تسلم محاصيل تبغ البقاع

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" اليوم، في بيان "أن عملية تسلم محاصيل التبغ في البقاع تبدأ في 10 شباط المقبل.



وأوضحت أنها "إفساحا في المجال للمزارعين في البقاع لتوضيب محاصيلهم وتسليمها، تعلن عن بدء عملية التسليم اعتبارا من العاشر من شباط المقبل، اذا سمحت الظروف المناخية".