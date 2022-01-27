انهيار صخري على طريق عيون السمك (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حدوث انزلاق في التربة على طريق عيون السمك، ما ادى الى سقوط عدد من الصخور على الطريق العام.

وناشد الاهالي بلديات المنطقة العمل لإعادة فتح الطريق .