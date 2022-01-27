حميه التقى رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس، وأجريا جولة افق حول المشاريع التي تم بحثها خلال زيارته الى العاصمة الفرنسية، ومتابعة العمل عليها.