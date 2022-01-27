وزير الداخلية: جاهزون ونتابع التحضير للانتخابات النيابية

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي أطلعه على الأوضاع الأمنية في البلاد وحصيلة الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات بعد ضبط سلسلة محاولات تهريب الى الخارج.

وقال مولوي بعد اللقاء "جاهزون ونتابع التحضير للانتخابات النيابية، وسنواصل العمل لضبط المخدرات وملاحقة شبكات التهريب".