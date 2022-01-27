خضر يتابع فتح الطرقات في بعلبك الهرمل

تابع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وضع الطرقات في محافظة بعلبك الهرمل وتم فتح الطرقات التالية من قبل فرق وزارة الاشغال العامة:الطريق الدولي من رياق الى بعلبك الى الهرملعيناتا - البليقة - دير الاحمرواليمونة دار الواسعة اصبحت سالكة أيضاً.ويجري العمل على فتح طريق بريتال - حام - معربون وطريق غرب بعلبك مع بعض الصعوبات الفنية بسبب عطل بالجرافة.كما تم فتح الطرقات الداخلية في مدينة بعلبك من قبل فرق الدفاع المدني.