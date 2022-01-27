لبنان

خضر يتابع فتح الطرقات في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
27-01-2022 | 09:41
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تابع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وضع الطرقات في محافظة بعلبك الهرمل وتم فتح الطرقات التالية من قبل فرق وزارة الاشغال العامة: 
الطريق الدولي من رياق الى بعلبك الى الهرمل 
عيناتا - البليقة - دير الاحمر 
واليمونة دار الواسعة اصبحت سالكة أيضاً.
ويجري العمل على فتح طريق بريتال - حام - معربون وطريق غرب بعلبك مع بعض الصعوبات الفنية بسبب عطل بالجرافة.
كما تم فتح الطرقات الداخلية في مدينة بعلبك من قبل فرق الدفاع المدني.
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