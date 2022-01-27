لبنان

اجتماع لنقباء المهن الصحية

Lebanon 24
27-01-2022 | 10:08
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دعا نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان الدكتور إيلي قويق نقباء المهن الصحية للإجتماع اليوم الخميس الواقع فيه ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٢ في مركز النقابة في الدكوانة الساعة الثانية عشرة ظهراً  لمناقشة العديد من الأمور النقابية الصحية أبرزها موضوع التغطية الصحية الإستشفائية للعاملين في القطاع الطبي ، علاقة النقابات بشركات التأمين والجهات الضامنة وأموال النقابات المحتجزة في المصارف . 
الاجتماع ضمّ كل من نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف بو شرف ،  نقيب الأطباء في طرابلس الدكتور سليم أبي صالح ممثلاً بالدكتور جان موسى ، نقيب أطباء الأسنان في طرابلس الدكتور ناظم الحفار ، نقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور رونالد يونس، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم ونقيبة الممرضات والممرضين الدكتور ريما ساسين .
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