سقوط مبنى قديم في بشري بسب الثلوج

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في بشري، عن سقوط مبنى قديم غير مسكون في ساحة كنيسة السيدة في بشري بسب كمية الثلوج، واقتصرت الأضرار على الماديات وبعض السيارات الموجودة في المحلة.



وتعمل جرافة بلدية بشري على رفع الأنقاض وفتح الطريق.

وفي ساعات الظهر الاولى، أخلى سكان عدد من المباني في حي التعاونيات في الغازية مساكنهم بسبب انهيار حائط دعم وسماعهم اصوات نتيجة التصدعات في مبانيهم، نتيجة الطقس العاصف.