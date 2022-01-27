لبنان

غريو: نحن بحاجة إلى الحوار والتواصل للبحث في كيفية إعادة بناء لبنان

Lebanon 24
27-01-2022 | 10:42
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قالت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو خلال افتتاح ليلة الافكار في المركز الثقافي الفرنسي إنّ "لبنان بلد مرّ بالكثير، ومع بداية هذا العام واقتراب موعد الانتخابات النيابية، نحن بحاجة إلى الحوار والتواصل للبحث في كيفية إعادة بناء لبنان". وأضافت: "أنا أعرف أنكم بحاجة للتعبير عن آرائكم".

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