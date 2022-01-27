حاصرتهم الثلوج بين راشيا وحاصبيا... وهذه كانت النتيجة

صدر عن قوى الأمن الداخلي البيان الآتي على "تويتر":

تمكنت عناصر فصيلة راشيا خلال اشتداد العاصفة الثلجية اعتباراً من بعد ظهر 26-1-2022 حتى الساعة 4 من فجر اليوم من إنقاذ حوالي:

-60 شخصاً معظمهم من الطلاب حاصرتهم العاصفة بعد أن تركوا السيارات والفانات العمومية التي كانوا على متنها.

- 50 سيارة كانت عالقة في الثلوج.

وذلك على الطريق الممتد من راشيا إلى حاصبيا، وتمت الاستعانة بجرافات من المنطقة بهدف فتح الطريق.

كما جرى تأمين مأوى ل 13 شخصاً مكان إقامتهم في مناطق بعيدة، بغية حمايتهم من العاصفة وباتوا ليلتهم في مخفر كفرمشكي.