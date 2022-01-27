لبنان

حاصرتهم الثلوج بين راشيا وحاصبيا... وهذه كانت النتيجة

Lebanon 24
27-01-2022 | 11:27
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صدر عن قوى الأمن الداخلي البيان الآتي على "تويتر":
 
تمكنت عناصر فصيلة راشيا خلال اشتداد العاصفة الثلجية اعتباراً من بعد ظهر 26-1-2022 حتى الساعة 4 من فجر اليوم من إنقاذ حوالي:
-60 شخصاً معظمهم من الطلاب حاصرتهم العاصفة بعد أن تركوا السيارات والفانات العمومية التي كانوا على متنها.
- 50 سيارة كانت عالقة في الثلوج.
وذلك على الطريق الممتد من راشيا إلى حاصبيا، وتمت الاستعانة بجرافات من المنطقة بهدف فتح الطريق.
 
كما جرى تأمين مأوى ل 13 شخصاً مكان إقامتهم في مناطق بعيدة، بغية حمايتهم من العاصفة وباتوا ليلتهم في مخفر كفرمشكي.
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