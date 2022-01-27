لبنان

سرقة محولين بقوة 250 فولت وكابلات المخارج على عمود الكهرباء التابع لمنطقة حلبا

Lebanon 24
27-01-2022 | 11:39
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عمد مجهولون ليل أمس الى سرقة محولين بقوة 250 فولت، وكابلات المخارج على عمود الكهرباء التابع لمنطقة حلبا - شارع العرموط  بجانب مجبل الباطون بسهل حلبا، ما أدى الى انقطاع الكهرباء نهائيا عن المنطقة. وناشد الاهالي "مؤسسة كهرباء لبنان" وشركة Bus الإسراع في إصلاح الأعطال.
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