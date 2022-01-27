عمد مجهولون ليل أمس الى سرقة محولين بقوة 250 فولت، وكابلات المخارج على عمود الكهرباء التابع لمنطقة حلبا - شارع العرموط بجانب مجبل الباطون بسهل حلبا، ما أدى الى انقطاع الكهرباء نهائيا عن المنطقة. وناشد الاهالي "مؤسسة كهرباء لبنان" وشركة Bus الإسراع في إصلاح الأعطال.