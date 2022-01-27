لبنان

انهيار صخري قطع طريق عزقي عيون السمك في الضنية

Lebanon 24
27-01-2022 | 11:40
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تسبب انزلاق صخور وأتربة نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية، في إغلاق الطريق المؤدية من بلدة عزقي إلى منطقة عيون السمك، وتعذر عبور السيارات عليها.
 
وناشد الأهالي المعنيين من وزارة الأشغال إلى البلدية العمل إعادة فتح الطريق.
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