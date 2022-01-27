لبنان

16 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
27-01-2022 | 11:49
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 9199 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 891982. 
كما وسجل لبنان 16 حالة وفاة بكورونا ليرتفع العدد التركمي للوفيات إلى 9544. 
 
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