لبنان

بلدية فيطرون: أضرار العاصفة كبيرة جدا

Lebanon 24
27-01-2022 | 11:54
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أعلنت بلدية فيطرون في بيان، أن "الأضرار الناجمة عن العاصفة كبيرة جدا"، مشيرة إلى أن "عددا كبيرا من خطوط الكهرباء التابعة لشركة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة تقطع بسبب تراكم الثلوج أو بفعل سقوط الأشجار التي أقفلت مداخل بعض الأحياء، الأمر الذي تسبب بعدم قدرة الجرافات الدخول إليها".
 
ولفتت البلدية إلى أنها "تعمل جاهدة على إزالة العوائق وفتح الطرق بالسرعة الممكنة"، مؤكدة أنه "تم التواصل مع شركة كهرباء لبنان وأصحاب المولدات للعمل على إصلاح الأعطال".
 
وأشارت إلى أنها "تقوم دوريا بإزالة الثلوج امام خزانات المولدات، تسهيلا لتعبئتها، فالتواصل قائم مع أصحاب المولدات للحد من التقنين بعد تأمين المحروقات اللازمة".
 
وكذلك، أشارت إلى أن "تقطع الأسلاك الكهربائية سيؤثر حتما على إيصال الطاقة إلى العديد من المنازل"، مؤكدة أنها "تعمل جاهدة على إصلاح هذه الأعطال، في ظل ظروف مناخية صعبة وإمكانات محدودة".
 
وتمنت "تفهم هذا الوضع الاستثنائي حتى لا تخرج المراجعات عن إطارها الصحيح".
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