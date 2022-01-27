الصليب الاحمر يجلي نازحين سوريين من مخيماتهم نتيجة الأمطار الغزيرة

لبى الصليب الاحمر اللبناني نداءات استغاثة خلال العاصفة، من مخيمات للنازحين السوريين في سهل عكار، كانت قد فاضت بالمياه نتيجة الامطار الغزيرة التي تساقطت.وقد اوفد الصليب الاحمر فريقا مؤلفا من 15 متطوعا مدعمين بثلاث سيارات وبيك اب، قاموا بزيارة 9 مخيمات وأخلوا عددا من العائلات كانت قد دخلت المياه إلى خيمهم واتلفت محتوياتها والمؤونة المتوفرة لديهم.وجرى نقل العائلات وعددها 47 عائلة إلى خيم مجاورة بشكل مؤقت مزودين اياهم بحرامات.