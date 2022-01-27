لبنان

الصليب الاحمر يجلي نازحين سوريين من مخيماتهم نتيجة الأمطار الغزيرة

Lebanon 24
27-01-2022 | 11:56
A-
A+
Doc-P-912027-637789066882583574.jpg
Doc-P-912027-637789066882583574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 لبى الصليب الاحمر اللبناني نداءات استغاثة خلال العاصفة، من مخيمات للنازحين السوريين في سهل عكار، كانت قد فاضت بالمياه نتيجة الامطار الغزيرة التي تساقطت.
 
وقد اوفد الصليب الاحمر فريقا مؤلفا من 15 متطوعا مدعمين بثلاث سيارات وبيك اب،  قاموا بزيارة 9 مخيمات وأخلوا عددا من العائلات كانت قد دخلت المياه إلى خيمهم واتلفت محتوياتها والمؤونة المتوفرة لديهم.
 
وجرى نقل العائلات وعددها 47 عائلة إلى خيم مجاورة بشكل مؤقت مزودين اياهم بحرامات. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:27 | 2022-01-27
17:00 | 2022-01-27
16:18 | 2022-01-27
16:09 | 2022-01-27
15:55 | 2022-01-27
15:35 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website