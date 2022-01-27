لجنة متعاقدي المهني: مستمرون في الاضراب حتى تحقيق المطالب

أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان ببيان، أنه "بعد أن كان مقررا اليوم، الاجتماع بوزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي مع اللجنة، حصل أن أبلغنا من قبل مكتب معاليه بتأجيل الاجتماع الى موعد قريب يحدد لاحقا. في ضوء ذلك يهم اللجنة أن تبين أنها تعمل على إنجاح هذا اللقاء ليكون مفيدا للدفع نحو تحقيق المطالب المحقة وهي بحدها الادنى:1.المطالبة بالدفع الفوري للمستحقات المتبقية من العام الماضي.2. دفع 90 دولارا أسوة بباقي الزملاء في التعليم الرسمي.3. شمول الاساتذة المتعاقدين بالمنحة الاجتماعية المقدمة من الحكومة اللبنانية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام.4.إعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري.5.المطالبة بضرورة القبض الشهري للمتعاقدين في التعليم المهني.6.العمل على صيغة قانونية لإحتساب العقد كاملا.7. تمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب".وذكرت اللجنة بأن "الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني قدموا التضحيات وكافة التسهيلات في هذه الظروف الراهنة وعلى الدوام، غير أنهم يعتبرون ان مطالبهم هذه هي سلة واحدة لا تحتمل التجزئة كونها اصبحت في حدها الادنى لتمكينهم من العودة الى معاهدهم دون نقصان اي مطلب من المطالب المدرجة في هذا البيان".وأكدت "الاستمرار في الاضراب حتى تحقيق المطالب، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة".