لبنان

الجيش يقوم بواجبه الوطني تزامناً مع اشتداد العاصفة: قلوبنا دفيانة بمحبة شعبنا (صور)

Lebanon 24
27-01-2022 | 12:19
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نشر الجيش صوراً جديدة له عبر صفحته "فيسبوك" تظهر عناصره وهم يقومون بواجبهم الوطني في ظل اشتداد العاصفة.
 
وعلق على الصور قائلًا: بيسألونا: بردانين؟
ابدا... قلوبنا دفيانة بمحبة شعبنا.
 
 
 
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