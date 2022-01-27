كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

اعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في النشرة المسائية عن استمرار الكتل الهوائية الباردة حتى نهاية الاسبوع، وجاء في النشرة المسائية :الحالة العامة:كتل هوائيّة باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يمتد تأثيرها حتى نهاية الاسبوع.ملاحظة: نحذّر من خطر سلوك الطرقات الجبليّة فوق ال٨٠٠ متر بسبب تراكم الثلوج و خطر الانزلاقات بسبب تكون الجليد.( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين ١١ و ١٩ درجة مئوية )الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة:غائم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيّاً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل بسيط على الجبال و في الداخل وأمطار متفرّقة مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠م وما فوق مع خطر تكوّن الجليد بدءاً من علوّ ٨٠٠م خلال الليل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.السبت:غائم جزئيّاً بالاجمال مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرّقة خفيفة و انفراجات واسعة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠م وما فوق مع خطر تكوّن الجليد بدءاً من علوّ ٩٠٠م خلال الليل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وانعدام الرؤية.الأحد:غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الشهرية واحتمال تساقط بعض الامطار في المناطق الداخلية.