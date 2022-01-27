لبنان

سكان المية ومية يناشدون المعنيين لمنع خطر انهيار طريق الهمشري الرئيسي

Lebanon 24
27-01-2022 | 12:35
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ناشد سكان منطقة المية ومية، في بيان اليوم، نائبي مدينة صيدا بهية الحريري واسامة سعد ورئيس بلديتها محمد السعودي "بضرورة التحرك العاجل لمعالجة انهيار طريق الهمشري - المية ومية الرئيسي، فوق مدخل مشاريع الهبة، الذي يؤدي إلى تجمع سكني كبير وإلى قريةالمية ومية ويشكل في الوقت ذاته ممرا رئيسيا لمستشفى الهمشري.
 
وأشاروا إلى أن "هذا الانهيار بات يشكل خطرا جديا على حياة الناس، بسبب الحفر الكبيرة التي تتكرر فيها الحوادث وتتحطم بسببها السيارات. ويأتي هذا الانهيار في وسط مسلك يصعب تجاوزه صعودا.
 
كما ناشد سكان المنطقة " توفير المياه المقطوعة منذ عدة أيام عن احيائهم".
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