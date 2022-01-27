دبور عرض مع سفير ماليزيا المستجدات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة

استقبل سفير دولة فلسطين اشرف دبور اليوم، سفير ماليزيا في لبنان ازري يعقوب، واطلعه على "آخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على ابناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس"، بحسب بيان للسفارة.وعرض دبور "الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وانعكاساتها على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واهمية دعم نداء الطوارئ الذي اطلقته الاونروا لدعم ميزانيتها في لبنان لتستطيع القيام بواجباتها تجاه اللاجئين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا، والغاء اي تقليصات لتقديماتها الاغاثية ووقف كافة القرارات التي تؤثر سلبا على الخدمات والصحة والتعليم والتوظيف".