حراك المتعاقدين: النصر أصبح قاب قوسين

أعلن حراك المتعاقدين في بيان، أن "منسقه حمزة منصور التقى صباحا النائب الدكتور إيهاب حمادة، الذي التقى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي لمدة ساعة، وتناول النقاش حقوق المتعاقدين وإيجاد حل سريع لمطالبهم في بدل النقل والضمان الاجتماعي والقبض الشهري".وأشار إلى أن "حماده أكد أنه طرح مع وزير التربية حلا سريعا ومهما يقوم على تحويل اقتراح قانون بدل النقل والضمان الاجتماعي من مجلس النواب وإدخاله إلى مواد قانون الموازنة التي تتم مناقشتها هذه الفترة. ووافق وزير التربية على هذا الطرح وسيعرض هذا الاقتراح القانوني المهم على رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في أسرع وقت، فإذا قبل الوزراء بذلك، يقر بدل النقل والضمان الاجتماعي لجميع المتعاقدين هذا الأسبوع".ولفت البيان أن إلى "حمزة أبلغ حمادة أن هذا موقف الحراك وما يريده كل متعاقد، وننتظر إقراره في مجلس الوزراء للعودة إلى المدارس".وختم: "النصر أصبح قاب قوسين، ونتمنى على كل متعاقد عدم العودة إلى المدارس والثانويات مهما كانت الضغوط حتى النصر، حتى لو عادت روابط السلطة، إذ كما وصلنا فإن رابطة الأساسي تريد العودة ورابطة الثانوي تريد دولرة رواتبها فقط حتى تعود".