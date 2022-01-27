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لبنان
طرابلسي: تحية واحترام لوزير التربية لوضع قانون "الهوية التربوية" على سكة التنفيذ
Lebanon 24
27-01-2022
|
12:58
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غرد النائب ادكار طرابلسي عبر "تويتر": "تحية واحترام لمعالي وزير التربية عباس الحلبي الذي وضع قانون "الهوية التربوية" على سكة التنفيذ. ملفت تحركه السريع الذي سيضبط الامور ويضبط الغش. ماذا جاء في تعميم وزير التربية حول الهوية التربوية؟
أصدر وزير التربية عباس الحلبي تعميما موجها إلى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والمركز التربوي للبحوث والإنماء والمديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي كافة (حول الهوية التربوية التي ينص القانون رقم 266 تاريخ 5 /1/2022 على اعتمادها.) وجاء في التعميم :
"لما كان قد نشر في العدد للجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13/1/ 2022 القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه الذي تنص المادة الأولى منه على ان يكون لكل تلميذ وطالب في لبنان هوية تربوية مع رقم مرمز، تمنح له عند دخوله الى اي مؤسسة تعليمية او تدريبية مرخصة ،وتلازمه طيلة فترة دراسته في المسارات كافة، ويذكر رقمها المرمز على كل الشهادات الخاصة به.
ولما كانت المادة الثانية من القانون أنف الذكر تنص على ان تتولى وزارة التربية والتعليم العالي إدارة الهوية التربوية المذكورة سابقاً، وتنص المادة الرابعة اللاحقة لها على ان يصدر وزير التربية والتعليم العالي قرارات تنظيمية يحدد بموجبها البيانات الواجب تضمينها في هذه الهوية ،وآلية حفظها، والرقم المرمز العائد لها".
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