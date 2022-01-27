رئيس اساقفة زحلة زار دار السعادة لرعاية المسنين في كسارة

زار اليوم، رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، "دار السعادة لرعاية المسنين" التابع للراهبات المخلصيات في كسارة، حيث كان في استقباله مديرة الدار الأم نجوى مهنا والراهبات والعاملون.والتقى المطران ابراهيم المسنين مقبلا إياهم فردا فردا، مؤكدا لهم أن "العواصف لا تقدر أن تزيد من عزلتهم لأنهم في قلب الأسقف وفي صلاته".واصغى إبراهيم الى المسنين، ووعدهم "بزيارات متكررة ليتعرف عليهم أكثر إذ أن كلا منهم تاريخ حافل وكنز فريد ونادر يجب اكتشافه ومحبته محبة فائقة".وبالمناسبة شكر ابراهيم الراهبات الباسيليات المخلصيات على "اختيارهن هذه الرسالة العظيمة وعلى أدائهن المميز في تخفيف وحدة المسنين ووطأة السنين". كما شكر الأب ليان ابو شعر على مرافقته إياه "في قلب العاصفة الثلجية الصعبة".