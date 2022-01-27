مشاهد ساحرة لبحيرة القرعون تحت الغطاء الثلجي (صور)

أنتجت العاصفة "ياسمين" التي تزور لبنان "لوحات فنية مبهرة" في بعض المناطق، ومن ضمنها بحيرة القرعون.

وظهرت بحيرة القرعون وهي يكسوها الثلج على جوانبها مغطية مساحة من المياه.