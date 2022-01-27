لبنان

مشاهد ساحرة لبحيرة القرعون تحت الغطاء الثلجي (صور)

Lebanon 24
27-01-2022 | 13:21
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أنتجت العاصفة "ياسمين" التي تزور لبنان "لوحات فنية مبهرة" في بعض المناطق، ومن ضمنها بحيرة القرعون.
 
وظهرت بحيرة القرعون وهي يكسوها الثلج على جوانبها مغطية مساحة من المياه.
 
 
 
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