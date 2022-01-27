وزير الداخلية عرض مع رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري شؤونا صحية

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، مساء اليوم، رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان الدكتور محمد السوسي على رأس وفد. وتم البحث في شؤون صحية وإنسانية في لبنان.