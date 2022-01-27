يمق عرض مع زواره لقضايا تنموية وانسانية خيرية

إستقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من جمعية مرعي للاعمال الخيرية، تقدمه مسؤول الجمعية في طرابلس والشمال الصيدلي محمد شمسين، وضم مسؤولة العلاقات العامة العامة ميريام مرعي، والناطق الرسمي باسم صرخة المظلومين المختار محمد حمزة، ومسؤول الإعلام في صرخه المظلومين رياض الأندوري.تحدث شمسين عن "الدور الإيجابي الذي تؤديه "جمعية مرعي للأعمال الخيرية"، حيث اختارت في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع اسعار المولدات الخاصة، اختارت مشروعا حيويا لإنارة مؤسسات عامة وساحات وشوارع ومنازل في مدينتي طرابلس والميناء".وأضاف: "تقدمنا بطلب لانارة محيط القصر البلدي في المدينة ومبنى مصلحة الهندسة والمرآب ومكاتب العمال والكثير من الشوارع، ليلا على الطاقة الشمسية، وهذا يساهم في الحد من السرقات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة".وختم: "انجزت الجمعية انارة مجرى نهر ابو علي، على الجانبين، انطلاقا من ابي سمراء، التكية المولوية، جامع البرطاسي، السويقة، جامع التوبة، تقاطع سوق الخضار القديم، مستديرة النهر، وصولا الى المصب على شاطئ البحر".جمعية روح الإنسانيةكذلك استقبل يمق، رئيس "جمعية روح الانسانية" نزيه محمد مرعبي يرافقة امين سر الجمعية يحيى خالد محرز، في حضور رئيس دائرة العلاقات العامة بالبلدية فراس حمزة.واوضح مرعبي ان "الوفد أخبر رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، عن وجود 15 مكنة اوكسجين في مقر الجمعية، ونأمل في أن تكون البلدية وسيطا بين المريض والجمعية، بحيث يتصل المريض بالبلدية ويأخذ كتابا للجمعية ليتسلم المكنة على سبيل الاعارة، على ان يتم كتابة تعهد بين اهل المريض والجمعية يوضح آلية إعارة هذه المكنات الى مرضى كورونا واعادتها للجمعية بعد اخذ العلاج".