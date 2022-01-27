ردود فعل على كلام جنبلاط... باسيل: لنقر الـcapital control آلان ومعه قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج

رداً على كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، غرد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تويتر قائلاً: نطالب بال capital control منذ ١٧ تشرين ٢٠١٩ ولم نجد من يقف معنا... لمن استفاق اليوم، وهو استفاد من غيابه وحوّل امواله للخارج، نقول له: هيا لنقرّه آلان، ونقرّ معه قانون أستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، خاصةً انّها تعيد معظم أموال ٩٥٪ من المودعين.

بدوره قال الوزير السابق حسن مراد على تويتر: "بوضوح وصراحة نحن لا نقبل ان نكون في لائحة انتخابية واحدة مع رموز الفساد والهدر وسارقي المال العام وتجار الأزمات ومهربي أموال الفقراء الى الخارج.. فقبل ان يُسأل الفاسد عن امكانية تحالفه معنا فلنسأل نحن اذا كنا نقبل بأمثاله.. في الصدق نحن المعيار وليس المتنقلين من حضن لآخر".