لبنان

قوى الأمن الداخلي عمّمت صورة قاصر مفقودة

Lebanon 24
27-01-2022 | 15:35
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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ الآتي: "تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقودة:
- كرستينا حسن بصل (مواليد ٢٠٠٦، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ اليوم 27-١-٢٠٢٢، منزل ذويها في محلة الشوفات، ولم تعد.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٤٣٣١٤٠-٠٥، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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