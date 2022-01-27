قوى الأمن الداخلي عمّمت صورة قاصر مفقودة

صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ الآتي: "تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقودة:- كرستينا حسن بصل (مواليد ٢٠٠٦، لبنانية)التي غادرت بتاريخ اليوم 27-١-٢٠٢٢، منزل ذويها في محلة الشوفات، ولم تعد.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٤٣٣١٤٠-٠٥، للإدلاء بما لديهم من معلومات".