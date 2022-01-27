لبنان

أبو الحسن برد غير مباشر على باسيل: للمتذاكي الذي يحاول تعويم نفسه نقول وليد جنبلاط كان أول المطالبين بالـ Capital control

Lebanon 24
27-01-2022 | 15:35
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في رد غير مباشر على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران بسيل، غرد النائب هادي أبو الحسن عبر تويتر قائلاً: "للمتذاكي الذي يحاول تعويم نفسه نقول ، وليد جنبلاط كان اول المطالبين بال Capital control ولم يستجب احداً منكم الا لفظياً، وكيف يجروء من يفترض ان يعيد الاموال المنهوبة على من وضع كل قدراته وامكاناته بتصرف اللبنانيين من كل المناطق ولم يفرّق، إنه اسلوب المفلسين والمفلسّين".
 
وكان باسيل  غرد عبر تويتر قائلاً: "نطالب بال capital control منذ ١٧ تشرين ٢٠١٩ ولم نجد من يقف معنا... لمن استفاق اليوم، وهو استفاد من غيابه وحوّل امواله للخارج، نقول له: هيا لنقرّه آلان، ونقرّ معه قانون أستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، خاصةً انّها تعيد معظم أموال ٩٥٪ من المودعين". 
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