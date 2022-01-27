لبنان

مجلس تنسيق المتقاعدين دعا إلى الاعتصام غداً

Lebanon 24
27-01-2022 | 15:55
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دعا "مجلس تنسيق المتقاعدين في القطاع العام" في بيان، إلى "التعبير عن الغضب دفاعا عن الحق بحياة كريمة، والاعتصام غدا الجمعة، في ساحة رياض الصلح، إبتداء من التاسعة والنصف صباحا، استنكارا لما يحمله مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٢ من مواد تشكل صعوبات على حياة اللبنانيين عامة، وبخاصة المواد التي تضرب حقوق المتقاعدين، ومنها المادة ١٣٥ التي تشكل، في حال إقرارها بصيغتها في المشروع، سابقة خطرة تضرب النسب الملحوظة في المعاش التقاعدي، وتؤسس لقانون جديد من شأنه أن يشكل اعتداء على حقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ويشكل خطورة على حياة عائلاتهم، بعد أن صاروا عرضة للمرض في ظل غلاء الأدوية وانخفاض تقديمات الصناديق الضامنة".
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