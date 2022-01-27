لبنان

خير زار منطقة التعاونيات في الغازية معايناً مكان الانهيار

Lebanon 24
27-01-2022 | 16:09
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زار رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير متفقداً منطقة التعاونيات في الغازية، مكان الانهيار يرافقه عدد من المسؤولين في البلدة حيث اطلع من الحاضرين على مستجدات الوضع، ووعد بمتابعة الموضوع.
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اللواء خير

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