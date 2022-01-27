لبنان

تعرّض لصعقة كهربائية أودت بحياته.. هذا ما حصل في أبي سمراء

Lebanon 24
27-01-2022 | 16:18
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توفي الشاب الشاب عمر عراج اثر تعرضه لصعقه كهربائية اودت بحياته
ويذكر ان الشاب من بلدة السفيرة الضنية وسكان منطقة الشلفة ابي سمراء.
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وفاة

صعقة كهربائية

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