لبنان

أبو الحسن لـ"الأنباء" الكويتية: إجهاض المبادرة الكويتية سيؤدّي إلى المزيد من عزلة لبنان

Lebanon 24
27-01-2022 | 17:30
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نوّه النائب عن كتلة "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن بالمبادرة التي نقلها وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الى المسؤولين اللبنانيين والتي لم تأت من فراغ بل أتت برغبة صادقة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني للبنان وتتلاقى مع توجهات كل اللبنانيين السياديين التواقين لاستعادة القرار الوطني اللبناني المستقل.
وأكد ان "الكويت هي الدولة الشقيقة الحريصة والداعمة للبنان والتي الى جانبه في كل الظروف أيام الشدة وأيام الرخاء ولدى الإخوة الكويتيين كل الحرص على لبنان واللبنانيين ونحن نبادلهم الأمر نفسه".
ورأى  في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية أن "المبادرة الكويتية مرتكزها الأساسي اعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه العربي ومحاولة انقاذ لبنان من هذه الكبوة الكبيرة التي يغرق بها وهي رسمت بعناوينها العشرة خارطة طريق للخروج من الأزمة وقد حظيت بغطاء خليجي كامل ومصري ـ أردني ـ فرنسي ـ أميركي، وهي فرصة حقيقية يجب عدم اجهاضها وأن ما ورد فيها من بنود تعود بالخير والنفع على لبنان التي تعيده الى حاضنته العربية وتعيد توثيق العلاقات اللبنانية العربية بما ينعكس ايجابا على لبنان واللبنانيين".
ورأى أنه "في حال تم إجهاض بنود المبادرة فإن لبنان سيذهب الى مزيد من العزلة التي ستكون لها تداعيات سلبية على كل المستويات. متوقفا عند أهمية العناوين التي تضمنتها والتي تؤكد اولا على اتفاق الطائف وعلى الاصلاحات وضبط المعابر ومنع التهريب وعلى تطبيق القرارات الدولية وعلى مركزية الإمرة لدى الدولة اللبنانية".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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