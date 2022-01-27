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Lebanon 24
27-01-2022 | 17:08
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اقترحت عاصمة معنية على تيّار يتردد قياديون منه إليها تحضيراً جيداً لزيارة رئيس هذا التيار، ولكن ليس في فترة قريبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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