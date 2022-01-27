لبنان

إبعاد عن المجلس النيابي

Lebanon 24
27-01-2022 | 17:17
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أبلغ عدد من النواب، بعيداً عن الضوضاء قرارات تنظيمية تقضي بإبعادهم عن المجلس النيابي المقبل في أيّار أو حين يأتي موعد الانتخابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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