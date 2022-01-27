إبعاد عن المجلس النيابي

أبلغ عدد من النواب، بعيداً عن الضوضاء قرارات تنظيمية تقضي بإبعادهم عن المجلس النيابي المقبل في أيّار أو حين يأتي موعد الانتخابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".