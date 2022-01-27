ضجّة واحتجاج

تصاعدت الضجة في أوساط الموظفين احتجاجاً على ممارسات المصارف في ما خص أموالهم ورواتبهم، مطالبين المؤسسات النقدية بالتدخل لرفع مستوى السحوبات إلى حدّ الرواتب كاملة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".