لبنان

ضجّة واحتجاج

Lebanon 24
27-01-2022 | 17:24
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تصاعدت الضجة في أوساط الموظفين احتجاجاً على ممارسات المصارف في ما خص أموالهم ورواتبهم، مطالبين المؤسسات النقدية بالتدخل لرفع مستوى السحوبات إلى حدّ الرواتب كاملة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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