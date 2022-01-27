13
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
برنامج مشترك سيجمع معارضين... بمن حضر!
Lebanon 24
27-01-2022
|
22:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن":كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ أكثر من 40% من المستفتين يصوتون لـ»لا أحد»، وهذا ما يعتبر رأياً اعتراضيّاً قد يتحوّل إلى أصوات انتخابية تصب لمصلحة المعارضين، اذا ما نجح هؤلاء في استقطاب هذه الشريحة من الناخبين، المقيمين وغير المقيمين، وتكوين موجة قد تصير أشبه بالتسونامي التي لاقت العماد ميشال عون بعد عودته من منفاه الباريسي، مع العلم أنه هو أيضاً لم يكن ليصدق أنّ المسيحيين سيمنحونه زعامة تاريخية.
لا يمكن اقناع الرأي العام بأنّ هذه القوى جديّة في سلوكها لائتمانها على المقاعد النيابية اذا لم تقفل هذه القوى الباب على خلافاتها الداخلية، العقيمة في بعض النقاط، والمُدبّرة في نقاط أخرى، كي تتصرف ببعض العقلانية، والواقعية اللتين تحتّمان عليها توحيد منصاتها الانتخابية وخوض المعركة ضمن جبهة واحدة. وإذا استحال هذا الخيار، وهو أمر صعب التحقيق على مستوى كلّ المجموعات، الوافدة من مشارب كثيرة، متناقضة أحياناً، ومن تجارب مختلفة، بعضها آكاديمي، علمي، وبعضها حزبي، وبعضها نضالي... فيمكن الركون إلى الخيار الأقل ضرراً، وهو توحيد أكبر عدد من المجموعات والشخصيات المعارضة... لخوض المعركة بمن حضر.إذ بات معروفاً، أنّ هذه المجموعات تتنوّع في انتماءاتها وفي أفكارها. بعضها لا يزال يحاول التخفيف من وزن خلافاتها الزائد، ولا يزال يتحرك ضمن مجموعات منفصلة، لكن بعضها قطع شوطاً لا بأس به من التنسيق. منهم من بات يحمل اسم «مجموعة 13 نيسان» بعدما تمكنوا من تجاوز خلافاتهم وتمايزاتهم على قاعدة مواجهة الاستحقاقات الانتخابية والسياسية معاً (كانت انتخابات نقابة المهندسين الاختبار الأول الناجح، فيما اتسمت تجربة انتخابات نقابة المحامين بالفشل)، لتشكيل أوسع جبهة سياسية تخوض الانتخابات النيابيّة بلوائح موحّدة. وقد جمعت «مجموعة 13 نيسان» كلّاً من «الكتلة الوطنيّة»، «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»، «تحالف وطني»، «بيروت مدينتي»، «منتشرين»، «شباب 17 تشرين»، «ستريت»، «ثوّار بيروت»، «زغرتا الزاوية»، «زحلة تنتفض»، «لقاء البقاع الثوري»، «شباب لطرابلس»، «نقابيّون أحرار»، «حماة الدستور»، «وطني هويّتي» و»ثورة لبنان».بالتوازي يعمل «حزب الكتائب» على توسيع نطاق تحالفاته مع مجموعات من «الثورة» إلى جانب نواب مستقيلين، منهم على سبيل المثال ميشال معوض ونعمت افرام. على خطّ ثالث ينشط يساريون بالتنسيق مع «الحزب الشيوعي» و»التنظيم الشعبي الناصري»، والوزير السابق شربل نحاس، ومجموعات معارضة قريبة من هذا الخط لتجميع أنفسهم ضمن لوائح واحدة. ولكن إلى الآن، لا تزال ثمة اشكاليات تتعلق بكيفية جمع هذه الخلطة المتنوعة ضمن منصة واحدة. حتى اللحظة، يواجه «حزب الكتائب» اشكالية قبوله من جانب مجموعات يسارية بحجة أنه من «المنظومة»، كذلك لا تزال مشاركة ميشال معوض غير محسومة في لوائح الشمال... في المقابل، تشير المعلومات إلى أنّ عدداً من هذه المجموعات والشخصيات يعمل على وضع برنامج سياسي مشترك كي يتمكن الوافدون الجدد إلى مجلس النواب من صفة المعارضين، من تطبيق بنوده. أهم سمة لهذا المشروع، هي المواءمة بين العناوين السياسية والاقتصادية ومقاربة المجتمع الدولي للبنان، وضرروة أن يتسلح من يتبناه بالجديّة. طبعاً، المسألة ليست سهلة، نظراً للتناقضات التي قد تحول دون تحقيق هذا الهدف، لذا يتمّ التركيز على المشتركات والتقاطعات لكي تكون جسر عبور إلى الرأي العام.يقول أحد العاملين على هذا الخطّ أنّ الهدف المرجو لم يعد بعيد المنال وبات تحقيقه قريباً، واذا لم ينجح في جمع كل قوى التغيير والمعارضة فإنّه بلا شك سيكون حاضنة للعدد الأكبر منها. وهذا التحدي ستظهر مفاعليه خلال الأيام القليلة المقبلة. ولو أنّ الواقعية تقتضي الإشارة إلى أنّ بعض المشاركين في هذا المشروع هم أكثر العاملين على افشاله، لاعتبارات مختلفة، منها بسبب بعض الارتباطات المشبوهة، أو المغالاة في تقدير الذات أو الأوهام القاتلة أو الاتهامات بالتخوين.
تابع
الأكثر قراءة
تصحيح رواتب القطاع العام والدولار الجمركي... هذا ما أعلنه الحلبي بعد جلسة الحكومة
Lebanon 24
تصحيح رواتب القطاع العام والدولار الجمركي... هذا ما أعلنه الحلبي بعد جلسة الحكومة
06:46 | 2022-01-27
27/01/2022 06:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يلتحف بالابيض.. بين جمالية المشهد وقساوة الطبيعة
Lebanon 24
لبنان يلتحف بالابيض.. بين جمالية المشهد وقساوة الطبيعة
08:27 | 2022-01-27
27/01/2022 08:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-27
27/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
01:30 | 2022-01-28
28/01/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
03:25 | 2022-01-28
28/01/2022 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:19 | 2022-01-28
ميقاتي استقبل دريان: التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان تتطلب وحدة الصف الوطني
04:52 | 2022-01-28
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
05:00 | 2022-01-28
انتخابات ايار.. الداخل غير متحمس والخارج يقرأ في نتائج قرار الحريري
04:06 | 2022-01-28
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
04:24 | 2022-01-28
إلى اللبنانيين.. كلامٌ مُهم لوزير الطاقة عن التغذية الكهربائية
04:11 | 2022-01-28
انتهاء جلسة الحكومة.. البحث ببنود الموازنة يُستكمل غداً
فيديو
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
28/01/2022 13:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
11:00 | 2022-01-27
28/01/2022 13:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
09:50 | 2022-01-27
28/01/2022 13:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact