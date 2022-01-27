لبنان

تأخير جديد لوصول الكهرباء عبر سوريا

Lebanon 24
27-01-2022 | 23:19
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كتبت" الانباء": في موضوع التوقيع على الاتّفاق الذي يسمح باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر إلى لبنان عبر سورية، وإمكانية زيادة ساعات التغذية في التيار الكهربائي في آذار المقبل، كما وعد بذلك وزير الطاقة وليد فياض، أشارت مصادر وزارة الطاقة عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ  "المسائل اللوجستية وإصلاح الأعطال على خطوط التوتر التي تمر في محافظة درعا أُنجزت بالكامل"، لكنّها لفتت إلى أنّ، "التأخير باستجرارها إلى لبنان يعود لأسباب مادية يجب على لبنان تسديدها لوزارة الطاقة السورية التي تكفلت بإصلاح النسبة الكبيرة منها، بانتظار إصلاح باقي الأعطال فور توفّر المبالغ المطلوبة". المصادر قدّرت قيمة الطاقة التي سيتم تأمينها من الأردن ب 250 ميغاواط نهاراً، و150 ميغاواط ليلاً.  
 
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