"مع استمرار العاصفة"...اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة!

أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة، هي: عيناتا - الأرز، كفردبيان - حدث بعلبك، المنيطرة - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، جرد مربين - الهرمل، الهرمل - سير الضنية، معاصر الشوف - كفريا، تنورين - اللقلوق، تنورين - حدث الجبة، القبيات - الهرمل، اكروم - الرويمة، الفنيدق - القبيات، عجلتون - فاريا وبسكنتا.كما أفادت غرفة التحكم بأنّ طرقات ترشيش - زحلة وضهر البيدر وجزين - كفرحونة - البقاع الغربي وحاصبيا - راشيا مقطوعة.