لبنان

ما هو سبب تراجع أسعار المحروقات اليوم؟

Lebanon 24
28-01-2022 | 00:22
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قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في تصريح إنّ تراجع أسعار المحروقات اليوم هو فقط بسبب تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والمعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15% من البنزين، والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه.
 
وبحسب البراكس، فإنه بحسب الأرقام، فقد احتسبت قيمة الدولار المُشار إليه أعلاه بنحو 22965 ليرة لبنانية بدلاً من 23362 ليرة في الجدول السابق. 
 
أما باقي المعدلات في الجدول فلم يطرأ عليها أي تعديل. 

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