لبنان

درويش: تعديلات ستدخل على الموازنة وهذه السلع سيطالها الدولار الجمركي

Lebanon 24
28-01-2022 | 00:45
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اعتبر النائب علي درويش أنه في هذه المرحلة هذه الموازنة الممكنة وهي تشهد تعديلات في الوقت الحالي، مشيراً الى ان  وجود موازنة أفضل من عدمه والتعديلات تطال الهواجس لدى البعض بانتظار الوصول إلى خطة تعافي متكاملة.
وقال درويش في حديث لصوت كل لبنان: تم الأخذ بعين الاعتبار ألا يكون هناك تأثير مباشر على يوميات الناس والسلع التي ليس عليها جمرك في الأساس لن يطالها رفع الدولار الجمركي وهناك سلع لا يستخدمها ذوو الدخل المحدود.
وعن امكانية ترشح الرئيس نجيب ميقاتي الى الانتخابات النيابية، قال درويش: موضوع الترشح للانتخابات يُدرس من قبل الرئيس ميقاتي وانسحاب الرئيس الحريري خفّض من منسوب الخيارات لدى الناس، والرئيس ميقاتي قد يكون شخصيا في الاستحقاق الانتخابي وربما قد يدعم شخصيات في دائرتي عكّار وطرابلس – المنية – الضنية وهو سيتخذ قراره خلال أسابيع.
 
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