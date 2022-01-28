الفاتيكان يطل مجدداً على الملف اللبناني: غالاغير في بيروت دعما لـ"لبنان الرسالة"

يطل الفاتيكان مجددا على الملف اللبناني من خلال مؤتمر لبناني وعربي ودولي يهدف الى الاضاءة على الجهود التي يبذلها قداسة البابا فرنسيس من اجل اعادة الاعتبار للرسالة التي أطلقها البابا القديس يوحنا بولس الثاني حول اعتباره لبنان "اكبر من وطن لا بل انه رسالة".

هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان "البابا يوحنا بولس الثاني ولبنان الرسالة"، سيعقد برعاية فاتيكانية ممثلة بوزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول غالاغير وبمشاركة حشد كبير من الشخصيات اللبنانية والعربية والدولية، وذلك يومي الأربعاء والخميس في 2 و3 شباط المقبل في جامعة الروح القدس في الكسليك.

وزير خارجية الفاتيكان سيصل الى بيروت في الاول من شباط وستكون له لقاءات مع كبار المسؤولين، في اطار متابعة للمساعي التي يقوم بها الفاتيكان لدعم لبنان على المستويات السياسية والاجتماعية والانسانية.

وكان البابا فرنسيس قد ابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في خلال لقائهما في الفاتيكان في شهر تشرين الثاني الفائت عزمه على ايفاد موفد له الى بيروت في اطار تأكيده الوقوف الى جانب لبنان والاستعداد لمساندته للحفاظ على هذا النموذج في الشرق.