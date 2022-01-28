لبنان

نواب يواجهون الارتباك: "يا منكمّل يا منفل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2022 | 01:15
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بدأ نوابٌ حاليون في إحدى الدوائر الانتخابية المفصليّة بالنسبة للحزب "التقدمي الإشتراكي"، بإجراء اتصالاتٍ مع مختلف الأطراف الفاعلة ضمن الدائرة وذلك من أجل حسم صورة توجهاتهم، إما نحو الترشح من جديد أو الانكفاء سياسياً. 
وقال أحد النواب داخل جلسة مغلقة: "يا منكمّل يا منفل". 
وبيّنت حركة الإتصالات أن هناك العديد من النواب ضمن هذه الدائرة قرروا الانزواء بعدما وجدوا أن شعبيتهم تراجعت، في حين أن المناطقية بدأت تلعب دورها بشكل كبير على مسألة قرارهم بالاستمرار خلال الانتخابات.
وأجريت مؤخراً مشاورات مكثفة بين أطرافٍ عديدة بشأن إمكانية الاستمرار مع نواب حاليين نظراً لمكانتهم الحزبية وأيضاً بسبب القدرة على التعامل معهم وسط انعدام البدائل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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