خطرٌ يهدّد السيارات بين بيروت وصيدا.. ما القصّة؟

غردت "يازا" عبر حسابها على "تويتر": "الى سالكي جسر وادي الزينة: الدعائم التي تربط الجسر بين مفرق جدرا ووادي الزينة تمت سرقتها. وقد أدى هذا الامر الى تضرر عدد من السيارات (تمزق الدواليب) جراء وجود حديد بشكل بارز على الجسر. يرجى الانتباه".