لبنان

خطرٌ يهدّد السيارات بين بيروت وصيدا.. ما القصّة؟

Lebanon 24
28-01-2022 | 01:04
A-
A+
Doc-P-912198-637789546655371398.jpg
Doc-P-912198-637789546655371398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غردت "يازا" عبر حسابها على "تويتر": "الى سالكي جسر وادي الزينة: الدعائم التي تربط الجسر بين مفرق جدرا ووادي الزينة تمت سرقتها. وقد أدى هذا الامر الى تضرر عدد من السيارات (تمزق الدواليب) جراء وجود حديد بشكل بارز على الجسر. يرجى الانتباه".
 
 
مواضيع ذات صلة
تحذير من سلوك طريق جرد القيطع بسبب التساقط المستمرّ للثلوج
lebanon 24
28/01/2022 13:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
lebanon 24
28/01/2022 13:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض جديد في الأسهم الأميركية... تحذيرات وتساؤلات
lebanon 24
28/01/2022 13:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم تفاصيل جديدة عن العاصفة المقبلة.. وتحذير للبنانيين!
lebanon 24
28/01/2022 13:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24

جسر وادي الزينة

تحذير

يازا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:19 | 2022-01-28
04:52 | 2022-01-28
05:00 | 2022-01-28
04:06 | 2022-01-28
04:24 | 2022-01-28
04:11 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website