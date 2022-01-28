مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟

قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ "منشآت النفط التابعة للدولة اللبنانية في الزهراني وطرابلس لم تسلّم حتى اليوم مادة المازوت للمحطات"، مشيراً إلى أنّ "هناك شركات لديها مخزون من تلك المادة وتقوم بتسليم السوق منه، في حين أن هناك شركات لا يتوفر لديها المازوت".



وأوضح أبو شقرا أن "ارتفاع أسعار النفط عالمياً جعل الشركات تراقب بحذر وتُفرمل مبادرتها باتجاه استيراد المازوت وذلك من أجل معرفة الآفاق التي سيصل إليه سعره عالمياً"، وأضاف: "بالنسبة إلى الشركات هذه الخطوة احترازية من أجل عدم تكبّد خسائر".



وذكر أبو شقرا أن "العواصف زادت الطلب على مادة المازوت، كما أن لبنان ليس لديه أي مخزون احتياطي من تلك المادة وسط عدم وجود كميات كبيرة منها"، وأردف: "المازوت الموجود في السوق غير كافٍ، وخلال السنوات الماضية، كانت تتدخل الدولة لتخفف الضغط عن السوق عبر مدّه بالمازوت في أيام الشتاء، الأمر الذي يخفف الاحتكار".



وأعلن أبو شقرا أنّه "تواصل مع وزير الطاقة وليد فياض من أجل إيجاد حلّ لموضوع منشآت النفط مع الجهات المعنية وذلك لمدّ السوق بالمازوت"، كاشفاً أن "الشركات المستوردة للنفط ستصلها بواخر جديدة من المازوت خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي يمنع حصول أي أزمة".



وعن إمكانية تأثر المحروقات بالدولار الجمركي، قال أبو شقرا: "نعم، هناك رسوم جمركية على المحروقات ولكن ليس هناك أي معلومات حالياً عما إذا كان البنزين سيتأثر بارتفاع سعر الدولار الجمركي"، وأردف: "نتمنى ألا يشمل قرار رفع الدولار الجمركي المحروقات لأنه في حال حصول ذلك فإن سعر البنزين سيصل إلى مستويات خيالية وغير معهودة سابقاً".