مروحيات نوعية للجيش "للمرة الاولى"

تستعد المؤسسة العسكرية لإستلام دفعة جديدة ومتطورة من المروحيات المقاتلة من طراز "Gazelle" ، وستكون مزودة بأسلحة رشاشة وقاذفات صاروخية دقيقة تسلم للجيش للمرة الاولى ،مما سيساعده في إنجاز مهمات قتالية نوعية .