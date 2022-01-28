لبنان

مروحيات نوعية للجيش "للمرة الاولى"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2022 | 01:45
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تستعد المؤسسة العسكرية لإستلام دفعة جديدة ومتطورة من المروحيات المقاتلة من طراز  "Gazelle" ، وستكون مزودة بأسلحة رشاشة وقاذفات صاروخية دقيقة تسلم للجيش للمرة الاولى ،مما سيساعده في إنجاز مهمات قتالية نوعية .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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