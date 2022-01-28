حل مؤقت لتلافي حوادث السير عند هذا التقاطع

بعد إشارة "لبنان ٢٤ "الى إشارة ضوئية على تقاطع غاليري خباز- سن الفيل "بتمَشّي السير عا المطفي"، بسبب تعطل الضوئين الأحمر والأصفر فيها وإقتصار عملها على الأخضر وما قد ينتج عن ذلك من حوادث سير محتملة، لوحظ منذ يومين وجود شرطي مرور يعمل على تسهيل تشابك مسارب هذا التقاطع، مع إستمرار غياب الأحمر ، وهو ضوء التوقف والأصفر ضوء الإستعداد للإنطلاق، على أمل أن تتحرك الجهات المعنية لإصلاح أعطال الإشارة الضوئية...وبتسألوا وينيي الدولة؟